Confira lista de cuidados do Detran para maior segurança na volta do feriado prolongado

Campo Grande (MS) – O feriado da Páscoa chegou ao fim e é hora de voltar para casa. Para aqueles que vão pegar a estrada há algumas preocupações a mais, como o aumento do tráfego de veículos e os imprevistos climáticos como: calor e chuva. Escolher a hora de menor movimento faz parte da programação de viagem, por isso, o ideal é planejar com antecedência. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) listou alguns cuidados básicos que são indispensáveis à segurança no trânsito.

Chuva

Com a pista molhada, a atenção deve ser maior ainda. Evite freadas bruscas e procure dirigir a uma velocidade menor. Cuidado com as poças na estrada e, em casos de chuvas torrenciais, o ideal é encostar no primeiro posto de serviços e esperar diminuir.

Crianças

É obrigatório o uso de cadeirinhas ou assentos infantis para crianças menores de sete anos e meio. Use o equipamento ideal para cada faixa etária. A recomendação de especialistas é que menores de 12 anos sejam transportados somente no banco traseiro. Esses cuidados são indispensáveis à segurança dos pequenos. Outro lembrete: todos os passageiros do veículo devem estar de cinto de segurança, inclusive os do banco de trás.

Documentação

Confira se você está com toda documentação em dia e se não se esqueceu de pegar o RG, a carteira de motorista e o documento do veículo.

Limpadores dos vidros

Jogue água no vidro e ligue o limpador. Se a limpeza não for uniforme, é sinal que as palhetas estão ressecadas ou desgastadas e podem comprometer a visibilidade. A troca é necessária.

Luzes

Cheque as lâmpadas dos faróis alto, baixo e de neblina, além das luzes dos freios e das setas de direção (pisca-pisca). Se possível, faça a regulagem do facho dos faróis, que iluminam menos e ofuscam a visão dos motoristas contrários quando estão mal regulados.

Neblina

Diminua a velocidade e acenda os faróis baixos e os de neblina (nunca utilize o farol alto, que diminui ainda mais a visibilidade). Se for preciso parar, procure um local. Não pare no acostamento.

Pneus

Verifique o estado de todos os pneus, inclusive o estepe. Faça a calibragem de acordo com a pressão recomendada no manual do proprietário. É preciso também checar o triângulo, o macaco e as chaves de roda — você pode precisar deles no trajeto.

Refeições

Procure fazer refeições leves antes de pegar a estrada. Comer demais ou ingerir comidas pesadas pode causar sonolência ou mal-estar durante a viagem.

Sono

Nunca pegue a estrada com sono. Caso a sonolência chegue durante a viagem, pare em um posto de combustível e descanse — não é o ideal, mas ajuda.

Prudência

A maioria dos acidentes é causada pela imprudência dos motoristas. Respeite a sinalização, as leis de trânsito, os limites de velocidade da via e mantenha distância segura em relação ao veículo da frente.

Telefones Úteis

Polícia Rodoviária Federal – 191

Samu – 192

Corpo de Bombeiros – 193

Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

