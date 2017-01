Detran leiloa virtualmente 288 veículos para desmanche

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (31), o edital de Leilão Eletrônico, em que os lances serão feitos pela internet, do dia 1º a 15 de fevereiro de 2017.

A modalidade de leilão pretende agilizar o processo e garantir a oportunidade de compra dos veículos a pessoas jurídicas que possuam Certificado de Credenciamento emitidos por qualquer Detran.

Serão leiloados 288 veículos para desmanche do município de Campo Grande. Os veículos leiloados não poderão circular nas ruas, pois esta modalidade de leilão é exclusiva para reaproveitamento de peças.

O leilão será realizado por intermédio do Portal Via Leilões, no endereço eletrônico www.vialeiloes.com.br, podendo receber lances a partir do dia 01º de fevereiro às 10h, com encerramento previsto para às 17h do dia 15 de fevereiro, horário de Brasília.

Os lotes estarão disponíveis em fotos de forma meramente ilustrativa no Portal Via Leilões, mas não é dispensada a vistoria no pátio do Detran-MS, localizado na Rodovia MS 080, km 10, em Campo Grande, nos dias 13 a 15 de fevereiro, das 08h às 13h, horário local.

O edital completo do Leilão Eletrônico pode ser conferido no site do Detran-MS, na aba “Institucional – Leilão”.

