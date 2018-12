Detran lança três novas ferramentas virtuais para facilitar a vida do usuário

Da redação com Assessoria

Aplicativo Detran Mobile permite que o usuário tenha acesso a uma série de serviços pelo celular ou tablet

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) lança nesta quinta-feira (27) três novas ferramentas virtuais para facilitar a vida do usuário. A primeira é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital, o CRLV-e, que tem o mesmo valor legal do documento em papel.

O documento é gerado pelo mesmo aplicativo utilizado para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e a versão digital exibe todas as informações que constam no CRLV impresso e também inclui o QR Code, utilizado para a validação por parte de agentes de trânsito ou policiais.

O segundo lançamento é o aplicativo Detran-Mobile, que permitirá ao usuário pagar multas e licenciamentos, além de consultar informações como a pontuação na CNH . O aplicativo foi desenvolvido pensando na economia de gastos tanto do departamento quanto do usuário, já que evita filas e o deslocamento às agências de trânsito.

A outra novidade apresentada será o painel “Detran em Números”, que dá acesso a dados importantes para a implementação de políticas públicas voltadas para a redução de acidentes, ações de educação e fiscalização. Por meio do site o usuário pode pesquisar qual a frota da cidade onde mora, o número de acidentes ocorridos em determinadas regiões do Estado e as possíveis causas, entre outros conteúdos.