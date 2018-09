Detran interdita Afonso Pena durante pedalada da Semana Nacional de Trânsito

Campo Grande (MS) – A avenida Afonso Pena estará provisoriamente interditada nesta quarta-feira (19.9) das 18h30 às 19h30.

Na oportunidade, os agentes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), farão o reordenamento do fluxo de veículos com o apoio da Polícia Militar de Trânsito e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para a pedalada alusiva à Semana Nacional de Trânsito.

A concentração está prevista para às 18h30, na praça do Rádio, com largada às 19h. O objetivo é garantir a segurança dos ciclistas durante o percurso.

Pelo menos 150 ciclistas irão pedalar da praça até o shopping – localizado na mesma avenida – e que já preparou seu bicicletário para que todos possam assistir tranquilamente ao documentário “Elo Perdido – O Brasil que Pedala“, produzido e dirigido pela ativista Renata Falzoni.

A exibição do documentário terá início às 20h com entrada franca.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Foto: Edemir Rodrigues