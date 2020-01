Detran inicia leilão de veículos apreendidos em Dourados na próxima semana

Campo Grande (MS) – O próximo leilão da Operação Limpa Pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) começa na segunda-feira (27), com veículos para circulação, recolhidos em Dourados. Os lances são online e a captação tem encerramento previsto para às 15h do dia 11 de fevereiro. O edital com as informações foi publicado nesta quarta-feira (22).

Estarão disponíveis 227 veículos apreendidos que poderão ser visitados entre os dias 3 e 10 de fevereiro na leiloeira em Dourados. Destes, 178 motocicletas e 49 automóveis que estarão no pátio da leiloeira, localizada na Rua João Pedro Gordim, 30 – Vila Santa Catarina das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os leilões estão na responsabilidade do leiloeiro oficialmente credenciado pelo Departamento, Tarcillo Leite e os veículos estarão disponíveis através do site www.casadeleiloes.com.br.

Conforme o coordenador da Comissão de Leilão do Detran-MS, Diego Fernando Arruda Soares, é importante ressaltar que o veículo passa por um processo de desembaraço cadastral antes da transferência. “O veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital mas se estiver com algum débito em outros órgãos, é necessário passar para o processo de desembaraço antes da transferência”, comenta.

Para acessar o edital do leilão, clique aqui .

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul

Foto: Divulgação