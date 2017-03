Detran inicia Curso de Formação de Instrutores de Trânsito em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Teve início na segunda-feira (06) o Curso de Formação de Instrutores de Trânsito realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Campo Grande.

O curso visa proporcionar a formação de profissionais para atuarem nos Centros de Formação de Condutores como Instrutores de candidatos à habilitação, adição e mudança de categoria de acordo com as normas reguladoras vigentes.

As aulas seguem até o dia 19 de maio, na modalidade presencial, no Bloco 19 do Detran Sede, localizado na MS 080, Km 10, saída para Rochedo.

Informações sobre este e demais cursos podem ser acessadas no site do Detran-MS ou através do telefone (67) 3368-0177 ou 3368-0107.

