Detran inicia campanha volta às aulas

Na sexta-feira (2) a ação será no colégio Le Irdak, das 10h30 às 12h e das 16h30 às 18h - Foto: Jaqueline Hahn Tente

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), iniciou nesta quinta-feira (1) a primeira ação educativa da campanha de Volta às Aulas de 2018. Com a temática #dêoexemplo – Nós Somos o Trânsito, a campanha tem como objetivo promover a reflexão de alunos, professores, pais e mães para um comportamento seguro no trânsito.

O primeiro dia da ação foi voltada para os alunos do colégio Maria Montessori, em Campo Grande, com abordagem direcionada aos pais. As orientações foram sobre o uso correto do cinto de segurança, travessia na faixa de pedestre, uso do celular, fone de ouvido, uso da cadeirinha e principalmente sobre parar em fila dupla.

Segundo a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Marlene Alves Nogueira Rondom, as crianças são as multiplicadoras das boas atitudes e elas ficam cobrando uma postura correta dos pais. “Acreditamos que para transformar as atitudes erradas no trânsito é importante a participação, a conscientização de cada criança, adolescente, adulto e idoso. Os pais são os exemplos dos filhos, por isso nada melhor do que começar essa construção com abordagens nas portas das escolas”, avalia Marlene.

Na sexta-feira (2) a ação será no colégio Le Irdak, das 10h30 às 12h e das 16h30 às 18h. “O trabalho desenvolvido pelo Detran, tem por premissa evitar situações de perigo no trânsito, no caso do retorno do período escolar, é preciso redobrar a atenção, diminuir a velocidade ao se aproximar de escolas, acatar as leis e a sinalização, além de respeitar a preferência dos pedestres na faixa, desta forma estaremos contribuindo ativamente para um trânsito mais gentil e seguro”, reforça o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka.

O Detran elencou algumas recomendações para evitar que o estresse se sobressaia neste e em outros períodos, e para que prevaleça sempre a segurança, o respeito e a gentileza no trânsito, confira: