Detran Guaicurus não terá atendimento na segunda-feira

Campo Grande (MS) – A Agência do Detran-MS localizado no Fácil Guaicurus ficará sem atendimento ao público na próxima segunda-feira (23.10), devido à uma manutenção na rede elétrica do prédio. Assim, além da sede do Detran na saída para Rochedo, as opções são as unidades do Departamento Estadual de Trânsito no Fácil Aero Rancho, Fácil Coronel Antonino e nos shoppings Pátio Central, Campo Grande e Bosque dos Ipês.

O Detran-MS solicita que em casos de dúvidas, os usuários liguem no telefone (67) 3368-0500.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Arquivo