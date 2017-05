Detran forma 20 instrutores de trânsito em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (19.5), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizou, por intermédio da Diretoria de Educação de Trânsito e Setor de Cursos, a formatura do curso de Formação de Instrutores de Trânsito.

O curso tem o objetivo de proporcionar a formação de profissionais para atuarem nos Centros de Formação de Condutores como Instrutores de candidatos à habilitação, adição e mudança de categoria de acordo com as normas reguladoras vigentes.

As aulas aconteceram em Campo Grande no período de 6 de março a 19 de maio, totalizando 206 horas/aulas. O curso de formação contou com a participação de 20 alunos e 12 professores, que ministraram 13 disciplinas indispensáveis ao exercício da função. São elas:

– Língua Portuguesa;

– Fundamentos da Educação;

– Noções de Tecnologias Aplicadas à Educação;

– Direção Defensiva;

– Prática de Direção Veicular em Veículos de 02 e 04 rodas;

– Legislação de Trânsito;

– Ética Profissional e Atendimento a Diversidade;

– Noções sobre o Funcionamento do Veículo de 02 e 04 rodas / Mecânica Básica;

– Noções de Primeiros Socorros;

– Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e Convivência Social no Trânsito;

– Psicologia Aplicada à Segurança no Trânsito;

– Didática;

– Estágio Supervisionado.

Cabe ainda destacar que antes de realizarem o estágio supervisionado, os alunos passaram por uma banca teórica composta por três avaliadores.

De acordo com a diretora de Educação de Trânsito, Marlene Alves Nogueira Rondom, o que se espera dos novos instrutores de trânsito é “comprometimento em formar condutores conscientes da necessidade de obedecerem às leis de trânsito e praticarem a direção defensiva, construindo assim um trânsito mais humano e seguro”.

Para a formanda, Marlei Teixeira, ser instrutor de trânsito é uma oportunidade ímpar de ensinar legislação de trânsito, prática veicular e, principalmente, dar uma grande ênfase na conscientização sobre a violência no trânsito.

“Eu percebi que na sala de aula, o candidato à habilitação está muito aberto a aprendizagem e isso é um campo fértil para poder trabalhar a conscientização, visando a redução de acidentes, pois os alunos entendem que o veículo pode deixar de ser um meio de transporte e se transformar em uma arma”, refletiu.

A partir de agora, o mercado de trabalho ganha mais uma turma de profissionais, munidos de conhecimento, habilidades e capacitados para desenvolver um trabalho de relevância, que contribua para um trânsito mais justo, educado e seguro.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

