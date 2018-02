Detran faz doação de veículo para a Fertel

Para o diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, trabalhar em parceria principalmente nesse momento de crise que o País enfrenta, mostra que o Governo tem responsabilidade com os bens públicos - Foto: Jaqueline Hahn Tente

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Roberto Hashioka, assinou nesta sexta-feira (23) o termo de doação de um veículo Renault Logan Expression, para a Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS (Fertel-MS). O veículo será utilizado para auxiliar na execução dos serviços administrativos da Fundação.

Na ocasião, Hashioka ressaltou a importância da parceria entre os órgãos do Governo do Estado. “O Detran-MS desde o início do mandato do governador Reinaldo Azambuja, implantou um modelo de gestão que priorizou a modernização, a qualidade na prestação dos serviços, a valorização do servidor público seguindo o modelo de governo baseado em resultados, parcerias e transparência. A doação deste veículo representa o alinhamento do trabalho que vem sendo desenvolvido”, concluiu.

Para o diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, trabalhar em parceria principalmente nesse momento de crise que o País enfrenta, mostra que o Governo tem responsabilidade com os bens públicos. “As emissoras públicas têm uma grande importância, assim como o Detran também tem junto à população. Nós temos a necessidade desse tipo de parceria para desenvolver nosso trabalho diário, o Hashioka tem essa agilidade, a visão do técnico, do político e ele rapidamente atentou-se para essa questão”, ressaltou.

Participaram da assinatura o diretor de administração do Detran-MS, Luiz Carvalho de Almeida; o chefe da Divisão de Serviços Administrativos (Disad), Marcelo Almeida Soares e o procurador jurídico da Fertel, Danilo Magalhães.