Detran faz doação de vans para a Polícia Militar Ambiental

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Roberto Hashioka, assinou na manhã desta quinta-feira (8) o termo de doação de duas vans, modelo Peuget Boxer, para a Polícia Militar Ambiental (PMA). Os veículos serão utilizados para o transporte das crianças que fazem parte do Projeto Florestinha, em Campo Grande.

Na ocasião Hashioka ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo projeto e da preocupação em fazer com que os bens públicos que não estavam mais sendo utilizados, tenham um emprego junto a outros órgãos. “Os dois veículos já se encontravam à disposição para leilão na Secretaria de Estado de Administração (SAD), a PMA manifestou interesse e prontamente aceitamos realizar a doação. O mais importante é que esses veículos serão destinados a um projeto, que já atendeu mais de 40 mil crianças nas escolas do Estado, e que acolhe 120 crianças em Campo Grande, sendo essas responsáveis por realizar os trabalhos de educação ambiental”.

O comandante da Polícia Militar no Estado, coronel Waldir Acosta, destacou a importância da participação ativa das crianças nas questões que envolvem educação de trânsito e ambiental. “A parceria com o Detran já vem de longa data e acreditamos que as crianças são o caminho para a conscientização. Tanto no que diz respeito ao trânsito e nas causas ambientais, ensinando reciclagem, plantio de mudas, etc. Com toda certeza os veículos serão bem utilizados”, afirmou.

Participaram do evento o tenente-coronel Edmilson Queiroz da PMA e coordenador do projeto Florestinha; capitão Ribeiro, assessor de comando da PMMS; tenente-coronel Franco Alan, responsável pelo Observatório de Trânsito do Detran; coronel Longatto, responsável pela Assessoria Militar do Detran; sargentos Lenival, França e Corrêa assessores militares do Detran, coronel Libório, diretor-adjunto do Detran; Marlene Nogueira, diretora de Educação do Detran; Luiz Carvalho, diretor de Administração e Finanças; Marcelo Almeida, chefe da Divisão de Serviços Administrativos; André Canuto, servidor da Disad; sargento PMA Giovani, monitor do projeto Florestinha e algumas crianças que fazem parte do Projeto.

Projeto Florestinha

O Florestinha é um trabalho social e ambiental desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental (PMA), o qual trabalha com crianças e adolescentes carentes de 7 a 16 anos, tirando das ruas, ou evitando que caíssem nelas, dando a chance de ter uma profissão e ensinando a serem cidadãos com sensibilidade ambiental.

Atualmente as crianças do projeto Florestinha realizam nas escolas trabalhos de Educação Ambiental, por meio do teatro de fantoches e oficinas com vários temas, tais como: