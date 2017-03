Detran facilita pagamento de guias com cartão de débito em toda rede bancária

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) em busca de facilitar e agilizar o atendimento ao usuário, disponibiliza a partir de agora, que clientes de outros bancos possam fazer o pagamento de suas guias com seu cartão de débito.

A medida vale para o pagamento de qualquer guia do Detran-MS, e estará disponível em todos os terminais de autoatendimento do Banco do Brasil a nível nacional, inclusive no posto de arrecadação da agência do Detran-Sede. “Essa nova possibilidade de pagamento, está sendo implementada com a intenção de facilitar os processos. Nosso objetivo é dar o máximo de agilidade e eficácia ao usuário que busca o Detran-MS” – assegura Gerson Claro, diretor-presidente do Detran-MS.

Ressaltando que o usuário deve verificar se o órgão expedidor da guia é o Detran-MS. Não é possível pagar o IPVA com o mesmo benefício, já que se trata de um imposto e não de uma taxa. A medida vale exclusivamente para licenciamento, exames médicos e multas, entre outras taxas do órgão.

PASSO A PASSO – Para usar a facilidade é simples.

1 – Insira o cartão do seu banco no terminal do Banco do Brasil (Assim, o sistema vai iniciar a tela para pagamento das taxas do Detran-MS);

2 – Inserira seu CPF e telefone, para permitir o contato em caso de algum problema;

3- Use o código de barras e faça o pagamento pelo débito.

