Detran está com inscrições para o Curso de Formação de Instrutor de Trânsito

Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Instrutor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). No total, são 50 vagas disponíveis e os interessados tem até 22 de novembro para realizar a inscrição.

O objetivo é formar instrutores de trânsito para atuarem como formadores de condutores no processo de primeira habilitação.

Serão abordados durante o curso, assuntos como Fundamentos da Educação, Língua Portuguesa, Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros e Medicina do Tráfego, Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social no Trânsito, Psicologia Aplicada à Segurança no Trânsito, Noções sobre o Funcionamento do Veículo de duas e quatro Rodas e Prática de Direção Veicular em Veículos de duas e quatro Rodas.

Para participar é preciso ter idade mínima de 21 anos, ser habilitado há pelo menos dois anos, possuir escolaridade mínima comprovada de ensino médio completo e ter aprovação em avaliação psicológica para fins pedagógicos.

O curso será realizado de 25 de novembro a 18 de dezembro, no bloco 18, sala três, na Sede do Detran-MS. Mais informações podem ser conferidas na edição número 10.014 do Diário Oficial do Estado.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação