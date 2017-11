Detran entrega prêmios da 8º edição do Fetran a alunos de Nova Andradina

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou a entrega dos prêmios da 8º edição do Festival Estudantil Temático (Fetran), aos alunos da EE Fátima Gaiotto Sampaio, vencedores na categoria Juvenil e aos alunos da EM Efantina de Quadros, vencedores na categoria Infanto Juvenil, ambos de Nova Andradina.

O Fetran é realizado anualmente com o objetivo de através do ensino, arte, cultura e cidadania despertar o interesse de crianças e jovens, futuros condutores de veículos, sobre as questões e problemáticas do trânsito brasileiro uma vez que todos já estão inseridos nesse contexto.

Os alunos vencedores receberam um notebook com processador i7, 16gb de memória, HD 1TB, tela de led, Windows 10, com garantia de 12 meses e uma maleta de transporte, prêmio este patrocinado pelo Detran.

A peça Entre Sonhos e Pesadelos vencedora na categoria Juvenil retratou os perigos que existem no trânsito e as situações vividas no dia a dia, abordadas pela visão de uma PRF apaixonada pela sua profissão.

Já a peça De Sensatos e Loucos Todos Nós Temos um Pouco”, vencedora na categoria Infanto Juvenil, retratou a questão da sinalização de trânsito e as imprudências cometidas pelos motoristas, com a finalidade de mostrar ao cidadão como respeitar o trânsito, suas leis e sinalização.

“O Festival trabalha o trânsito de forma lúdica, no cotidiano assumimos diversos papéis, em diferentes momentos: pedestre, passageiro, condutor. Devemos agir de acordo com cada uma destas situações. E nosso trabalho é conscientizar sobre a importância de um trânsito seguro”, ressalta Marlene Alves Nogueira Rondom, diretora de Educação de Trânsito, que na ocasião representou o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka.

Estiveram presentes na solenidade realizada no auditório da Prefeitura de Nova Andradina, o superintendente da PRF, inspetor Luiz Alexandre da Silva; o PRF coordenador do Fetran, Fábio Sodré; o prefeito, José Gilberto Garcia, o secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Fábio Zanata; a diretora-presidente da Fundação Nova-Andradinense de Cultura (Funac), Ana Lúcia Vasconcellos; a vereadora, Joana Darc Bono Garcia; e a gerente da agência Regional do Detran de Nova Andradina, Ivone Pereira da Cruz.

Texto e Foto: Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)