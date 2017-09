Detran encerra Semana Nacional de Trânsito com resultados positivos

Campo Grande (MS) – Com o tema “#Minha Escolha Faz a Diferença”, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) encerrou nesta segunda-feira (25.9) a Semana Nacional de Trânsito (SNT) de 2017. Que tem como finalidade conscientizar a sociedade sobre sua responsabilidade no trânsito, valorizando atitudes que estimulem a segurança viária, focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Nesta edição a SNT no Mato Grosso do Sul, contou com o apoio de órgãos públicos, instituições e a sociedade civil, todos em prol de um único objetivo: salvar vidas.

O Detran vem direcionando suas ações educativas no sentido da inovação, buscando novas formas de abordagens e desenvolvendo atividades que provoquem a mudança de comportamento no trânsito, atingindo toda a população sul-mato-grossense.

As principais ações do órgão foram os eventos esportivos, as pedaladas e as corridas de rua, eventos realizados neste ano em sete municípios, sendo corridas em Ponta Porã, Três Lagoas e Campo Grande e as pedaladas em Dourados, Paranaíba, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, que serão realizadas no próximo fim de semana.

Segundo Marlene Alves Nogueira Rondom, diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, as ações de educação são permanentes. “Nós desenvolvemos atividades educativas permanentemente. Na Semana Nacional de Trânsito há uma mobilização maior de todos os envolvidos com as questões relativas ao trânsito em todos os municípios. Estamos usando o esporte como ferramenta de mudança, não é apenas pedalar, correr por correr, mas sim pedalar e correr promovendo uma reflexão pela mudança de comportamento, por mais escolhas seguras”, ressalta.

Durante todo este mês de setembro as agências do Detran em todo o Mato Grosso do Sul, estão realizando uma série de ações educativas da SNT. Entre elas palestras, brincadeiras e blitz para alertar a população sobre a importância da atenção e do respeito no trânsito e a responsabilidade de cada um em contribuir para a redução no número de acidentes.

De acordo com dados do Detran no ano de 2013 foram contabilizados 30244 acidentes no Estado. Se compararmos com os 14343 acidentes em 2017 até agosto, estima-se uma redução de 40,5% até o final do ano, no número de acidentes.

Já em Campo Grande a projeção de redução é de 13,3%, tendo em vista que em 2013 foram registrados 12251 e até agosto deste ano 7210 acidentes. Resultado que reflete as ações desenvolvidas durante todo o ano, na prevenção de acidentes.

Para o diretor-presidente do Detran Roberto Hashioka, tornar o trânsito mais seguro, fazer a diferença nas ruas e nas rodovias é uma tarefa de todos. “Foram sete dias para a sociedade, órgãos de trânsito, entidades públicas e privadas concentrarem suas ações na conscientização e em busca de um comportamento seguro no trânsito, de fazermos as escolhas certas. Reforçando o conceito de que, todos somos responsáveis em tornar nossas ruas, avenidas, estradas um lugar seguro para todos. Atitudes simples são capazes de mudar o dia a dia do trânsito. Ser mais gentil, ser paciente, ser tolerante, respeitar as regras, a legislação, são gestos capazes de evitar acidentes e mortes. Trânsito sem acidentes é resultado de pessoas conscientes”, conclui o diretor-presidente.

