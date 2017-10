Detran divulga balanço das atividades da Semana Nacional do Trânsito

Campo Grande (MS) – As agências do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizaram, de 18 a 25 de setembro, uma série de atividades em referência à Semana Nacional do Trânsito. O órgão fez um balanço das blitzes educativas, palestras, teatros de conscientização e das atividades esportivas.

Anastácio – Blitz educativas e palestras nas escolas, e a realização do I Jogos da Semana Nacional de Trânsito no ginásio Poliesportivo de Anastácio. Evento realizado em parcerias com as escolas, órgãos públicos e empresas de ambas as cidades, com o objetivo de conscientizar os atletas e a torcida na construção de um trânsito mais seguro. Uma parceria entre Agência de Trânsito, Secretaria de Esportes, Polícia Militar, Prefeitura de Aquidauana e Anastácio, Detran Aquidauana, CFC, Agepen, Polícia Cívil e população do município.

Aquidauana – Palestra educativa e peças teatrais nas escolas do município com o apoio da Agência de Trânsito, Prefeitura, escolas, fórum, UFMS, 7º BPM.

Amambai – Foram realizadas palestras e blitz educativa, além da divulgação das atividades da SNT nos meios de comunicação. As atividades tiveram o apoio dos Instrutores de Trânsito, Polícia Militar, Creas, Detrat, Semed, SEDRSC e Associação Comercial de Amambai.

Anaurilândia – Distribuição de panfletos no comércio e empresas da cidade. Palestra com os alunos do Pré-Escolar da Escola Risque e Rabisque, Blitz educativa em frente à EM Professor Paulo Ney, e panfletagem com os alunos da EE Ezequiel Balbino, na Vila Quebracho.

Antônio João – As atividades foram realizadas com os alunos do Centro de Educação Infantil do município e teve a colaboração dos professores.

Aparecida do Taboado – A agência do Detran desenvolveu as atividades da Semana Nacional em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e Secretária de Educação do município. Entre as atividades aconteceram palestras ministradas pelo tenente PM Kleber, blitz educativas com os alunos da rede municipal e estadual de ensino.

Bataguassu – Palestra educativa nas escolas e conversa com os idosos do grupo da 3ª idade Conviver. Ações que tiveram o apoio da Polícia Militar, Sindicato do Funcionário Público Municipal, núcleo de Trânsito e Câmara Municipal de Vereadores.

Batayporã – Palestras educativas nas escolas do município.

Palestras educativas nas escolas do município. Bonito – As ações foram realizadas em parceira com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Departamento Municipal de Trânsito, Polícia Militar e Guarda Mirim. Dentre as atividades houverão blitz educativa, palestras nas escolas e palestra direcionada para os motoristas do transporte turístico, escolar, moto taxistas e público em geral.

Campo Grande – A abertura da Semana Nacional aconteceu no teatro Glauce Rocha, juntamente com a abertura da final da 8ª edição do Fetran, contou com a presença de todos os membros do GGIT. Ao longo da semana foram realizadas blitz educativas e palestras em escolas, ações no Detranzinho. E a Capital contou ainda com a 3ª edição da corrida de rua do Detran-MS. Centenas de atletas percorreram as distancias de 5 e 10 km. O ponto de largada e chegada foi na praça do Rádio, percorrendo a avenida Afonso Pena. O encerramento foi no auditório da Governadoria e contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, autoridades e parceiros.

Cassilândia – Blitz educativa com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, escolas, servidores, CFC e despachantes. E entrevista em emissora de rádio para alertar a população sobre as atitudes corretas na construção de um trânsito mais seguro.

Corumbá – A Cidade Branca realizou caminhada em prol do trânsito no encerramento da Semana Nacional.

Corguinho – Ao todo cerca de mil e cem pessoas foram mobilizadas com os eventos da Semana Nacional de Trânsito. No município foi realizada uma caminhada que teve média de 600 participantes, contou com a presença de crianças da pré-escola entre 4 e 5 anos, que fizeram a diferença com carrinhos de brinquedo e carrinhos feitos com material reciclável. Além de palestras nas escolas, contação de história e blitz educativa com entrega de panfletos em parceria com a Polícia Militar.

Costa Rica – Realização de carreata nas principais vias da cidade, palestras nas escolas e uma Campanha nos veículos de comunicação do município. Com apoio do poder executivo, legislativo, Demutran, empresas locais, Polícias Militar, Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros, meios de Comunicação, Rotary Club, maçonaria, igrejas, universidades e Rede de Ensino municipal e estadual.

Chapadão do Sul – Foram realizadas palestras, blitz educativa para pedestres, motociclistas, ciclistas e motoristas.

Dourados – Realizou a 6ª edição do manifesto “Essa Vaga não é sua nem por 1 minuto”, aproximadamente duas quadras foram ocupadas por cadeiras de todas nas vagas dos parquímetros. A abertura da Semana Nacional de Trânsito foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença de todos os parceiros. Além de blitz educativa, palestras e a 2ª Pedalada por um trânsito mais seguro.

Fátima do Sul – No dia "D" da Semana Nacional foi realizada blitz educativa no município.

Guia Lopes da Laguna – Blitz educativa com o apoio da Polícia Militar do 2º GMP, Prefeitura e vereadores.

Blitz educativa com o apoio da Polícia Militar do 2º GMP, Prefeitura e vereadores. Inocência – Passeata, blitz e palestras educativas com o apoio da Polícia Militar e Demutran.

Ivinhema – A Semana Nacional de Trânsito, no município, começou com entrevista no jornal da rádio local. Palestras e blitz educativas com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Rotary, empresas locais e Demtrivi.

Jaraguari – Foi realizada panfletagem na EE José Serafim Ribeiro e entrevista na web rádio do município.

Laguna Carapã – Palestra e atividade educativa nas escolas estaduais e municipais e creche. Atividades realizadas com parceria da Prefeitura, Demutran, Polícia Militar, Agetran (Dourados).

Novo Horizonte do Sul – No município foi trabalhado a educação de trânsito nas escolas da rede municipal e estadual, além dos Centros de Educação Infantil, Apae e Centro de Formação de Condutores.

Paraíso das Águas – Foram realizadas blitz educativas com apoio de policiais militares.

Foram realizadas blitz educativas com apoio de policiais militares. Paranaíba – O município foi palco da 1ª Pedalada #Minha Escolha Faz a Diferença e contou com um público diversificado, com muitas famílias e jovens. Cerca de 500 ciclistas largaram no Centro de Eventos Delcídio do Amaral, popular Carnaíba, passaram pelo espelho d’água – ponto turístico da cidade – e percorreram no total, aproximadamente, 10 km.

Pedro Gomes – Blitz educativa com a participação de alunos e da Polícia Militar.

Blitz educativa com a participação de alunos e da Polícia Militar. Ponta Porã – O município realizou o 1º evento esportivo da SNT 2017. A corrida de rua reuniu aproximadamente 500 atletas, entre amadores e profissionais. Teve percurso em duas distâncias, de 5km e 10km, o ponto de largada e chegada foi o Parque dos Ervais, percorrendo as avenidas Brasil e Presidente Vargas até o cruzamento com a rua Itacaiúnas.

Porto Murtinho – Em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, escolas municipais e estadual, Centro de Formação de Condutores e a Gerência Municipal de Trânsito, foi realizada palestra educativa na APM da EM Thomaz Larangeira e blitz educativa nas vias públicas do município.

Rochedo – Palestra realizada na EE José Alves Ribeiro e blitz educativa com apoio da Polícia Militar.

Santa Rita do Pardo – A parceria entre Detran, Polícia Militar e Demutran tornou possível a realização de blitz educativa, panfletagem nas escolas, ressaltando o papel de cada um na construção de um trânsito mais seguro e na escolha de atitudes corretas.

Sete Quedas – Realização de palestras, panfletagem e orientação, ações desenvolvidas nas escolas, ginásio de esportes e pátio de vistoria da agência do Detran-MS que tiveram o apoio da Polícia Militar, Secretarias Municipais de Educação e de Trânsito.

Sidrolândia – O evento esportivo realizado no sábado (30.9) encerrou as atividades da Semana Nacional de Trânsito. Ao todo 300 pessoas participaram da 1ª Pedalada da SNT 2017. O local do evento foi a praça Coronel Porfírio de Brito.

São Gabriel do Oeste – Realizou a 1ª Pedalada #Minha Escolha Faz a Diferença para 300 participantes. O ponto de largada e chegado foi o ginásio poliesportivo João Roberto Rossoni.

Taquarussu – Com apoio da Polícia Militar, a agência realizou blitz educativa, e divulgação das ações na emissora de rádio local.

Com apoio da Polícia Militar, a agência realizou blitz educativa, e divulgação das ações na emissora de rádio local. Três Lagoas – A abertura da SNT foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores. No domingo 17 de setembro foi a vez da 2ª edição da Corrida de Rua do Detran-MS. No total 295 atletas percorreram as distancias de 5 e 10 km. O ponto de largada e chegada foi no Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez (Lagoa Maior), percorrendo a avenida Capitão Olinto Mancini, com retorno dos 5 km na rua Duque de Caxias e dos 10 km na rua Jorge Elias Sebá. Além de palestras, panfletagem e passeata com apoio Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Conselho Comunitário de Segurança, escolas estaduais e municipais entre outros parceiros deste município.

Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Fotos: Divulgação

