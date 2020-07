Detran Digital: Licenciamento agora pode ser emitido pelo Portal de Serviços – Meu Detran

Além do novo formato ainda é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

Os sul-mato-grossenses podem imprimir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículos) por meio do Portal de Serviços – Meu Detran , lançado na última sexta-feira (10.7). Só no mês de julho, 327. 692 veículos com as placas finais 5 e 6 deverão ser licenciados.

Para o diretor de veículos, Arioldo Centurião, o serviço ficou ainda mais prático e ágil para o condutor, que antes precisava seguir uma série de passos no portal do Denatran. “Com uma ferramenta intuitiva, está mais simples e prático para o cliente obter o documento, sem precisar sair de casa”, comenta.

Para ter acesso ao documento, é necessário acessar a opção ‘Veículos’ e em seguida clicar em ‘Baixar CRLV’. Confira o passo a passo:

1. Insira o número da placa e Renavam do seu veículo:

2. Logo após, o número e código do CRV (Certificado de Registro de Veículo), além de informar os caracteres de ativação:

4. Baixe o licenciamento em download e imprima quantas vezes quiser:

Além do novo formato ainda é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.

Confira o calendário de licenciamento 2020, clique aqui .

Viviane Freitas, Detran