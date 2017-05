Detran-DF lança selo comemorativo aos 20 anos de respeito à faixa de pedestre

Faixa de pedestre no Distrito Federal completa 20 anos (Marcello Casal Jr/Arquivo Agência Brasil) / Marcello Casal Jr/Arquivo Agência Brasil

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou hoje (18) um selo e um carimbo postal em comemoração aos 20 anos de respeito à faixa de pedestre, que se tornou um símbolo da capital.

Em 2017, o DF ainda não registrou nenhuma morte por atropelamento, segundo o diretor-geral do Detran, Silvain Barbosa Fonseca.

No ano passado, houve 127 mortes por atropelamento, seis delas em locais com faixa de pedestre. Em 2015, foram 105 mortes desse tipo no Distrito Federal, em quatro delas o pedestre foi atingido na faixa.

O diretor regional dos Correios, Rogério Curado, disse que o respeito à faixa de pedestres é um “símbolo de cordialidade e urbanidade” e que o hábito “desperta para outras expressões de cidadania”.

Até dezembro, o Detran-DF deve investir R$ 16 milhões em campanhas de educação para o trânsito.

