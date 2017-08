Detran de SP vai adotar novo sistema de biometria para evitar fraudes

A partir do dia 18 de setembro, todas as autoescolas do Estado de São Paulo terão de implantar novo aparelho de biometria para coibir fraudes. Entre as falsificações apuradas pelo setor de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o dedo de silicone era um artifício que estava sendo usado para burlar as digitais nas aulas teóricas e práticas de direção.

O diretor-presidente do Detran-SP, Maxwell Vieira, acredita que o novo dispositivo "dedo vivo" irá inibir as fraudes. "Hoje o processo é totalmente eletrônico. Para que a pessoa faça tanto as aulas teóricas e práticas tem que colocar o dedo no aparelho. A nova biometria, através da corrente sanguínea, vai dar mais segurança para o processo de habilitação", explicou Vieira.

O novo aparelho, além da função antiga de identificar as digitais, também vai reconhecer a temperatura do corpo, o batimento cardíaco e a textura da pele.

