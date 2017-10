Detran de Bonito está sem atendimento ao público

Campo Grande (MS) – A Agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) do município de Bonito está com o atendimento ao público interrompido, devido a problemas de conexão com a internet.

O órgão já abriu chamado para a operadora de telefonia, mas ainda não há previsão de regularização dos serviços. O Detran-MS pede para que, em casos de dúvidas, os usuários entrem em contato pelos telefones 154, na capital e (67) 3368-0500 para o interior.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Chico Ribeiro