Detran dá dicas para fugir do estresse no período de volta às aulas

Durante o período de férias o trânsito acaba se tornando mais calmo no período da manhã, almoço e também no fim de tarde. Entretanto, com o retorno das aulas esta situação acaba se revertendo e há quem perca a paciência devido ao estresse causado pelo grande fluxo de veículos.

Infelizmente, diante desta situação, não podemos deixar de pontuar a imprudência que ela acarreta, pois, na tentativa de ganhar tempo, o famoso “jeitinho brasileiro” logo se revela em atitudes que tornam o trânsito muito mais caótico, tais como: estacionar em fila dupla, conduzir crianças irregularmente em motos, uso inadequado da buzina, curvas perigosas, condutores que não sinalizam a intenção ao mudar de pista ou virar, entre outras situações.

Por esta razão, elencamos algumas recomendações para evitar que o estresse se sobressaia neste e em outros períodos e para que prevaleça sempre a segurança, o respeito e a gentileza no trânsito, confira:

* Saia sempre com antecedência: deixar para sair em cima da hora é um dos piores hábitos, pois a pressa é uma das maiores inimigas da direção. Desta forma, você evita ultrapassagens perigosas e outras formas de ganhar tempo, além de conseguir cumprir seu trajeto sem maiores preocupações;

* Use sempre o cinto de segurança: não importa a distância que seja o seu deslocamento, o cinto de segurança deve ser colocado antes de ligar o carro;

* Use sempre o capacete: a moto é um veículo muito frágil e o capacete é o maior mecanismo de segurança e indispensável também em qualquer trajeto;

* Transporte às crianças de forma segura: crianças menores de 7 anos e meio devem ser transportadas no bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, de acordo com a faixa etária.

* Crianças na moto somente a partir dos 7 anos: não é difícil encontrar quem descumpra esta medida, porém tal atitude representa um alto risco, pois as crianças antes dos 7 anos (ou sem a altura adequada) não conseguem se firmar na moto e, portanto, não são transportadas de forma segura;

* Estacione em locais permitidos: próximo às escolas sempre há quem estacione o veículo em locais proibidos ou pare em fila dupla, o que contribui para o caos, além de estagnar o trânsito;

* Utilize a seta: ao sinalizar a sua intenção você realiza a mudança de pista ou curva de forma segura, além de contribuir com os outros condutores;

* Dirija com cautela: o trânsito é um exercício diário, por esta razão requer muita atenção. Dirigir com calma, controlar a velocidade, utilizar a buzina de forma adequada e não realizar ultrapassagens desnecessárias são atitudes que tornam o trânsito muito mais pacífico e melhor para todos.

O Detran ressalta, ainda, que estas dicas só serão válidas se forem colocadas em prática, por isso contamos com a colaboração de todos para juntos construirmos um trânsito mais gentil e seguro. Faça sua parte!

