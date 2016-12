Detran construirá bloco de atendimento ao público unificado

Desde o início de 2015, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) busca inovar em seus serviços para que o cidadão possa ser beneficiado da melhor forma possível.

As melhorias vão além de recursos tecnológicos, há também investimento em estrutura física para que todos os servidores tenham um ótimo ambiente de trabalho e para que o usuário se sinta bem acomodado.

No começo de 2017, o Detran-MS dará início a mais um projeto. Trata-se da construção do bloco de atendimento ao cidadão na sede do órgão, que está localizada na Rodovia MS 080, km 10 – saída para Rochedo. O local reunirá todos os serviços oferecidos por este departamento e ficará situado próximo aos setores de vistoria veicular e emplacamento.

A nova edificação será composta por dois pavimentos, onde será possível encontrar todos os serviços de veículos no térreo e os procedimentos de CNH no 2º piso. Entre os serviços realocados estão: setor médico, renovação de CNH, multas, setor de penalidades, emissão de guias para veículos, entre outros.

A homologação da licitação foi publicada na edição nº 9.315 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27). Após o início da construção, a previsão é para que a obra seja concluída em 15 meses.

Veja Também

Comentários