Detran busca solução para resolver o problema do trânsito em Sidrolândia

Campo Grande (MS) – O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Roberto Hashioka, visitou na noite dessa segunda-feira (25.9) dois pontos críticos do trânsito do município de Sidrolândia.

O objetivo da visita foi verificar a realidade do trânsito na avenida Dorvalino dos Santos, que tem sido alvo de reclamações em relação à velocidade dos veículos e à escassez de faixas de pedestre e lombadas.

Na ocasião Hashioka conversou com autoridades locais, comerciantes e moradores e comprometeu-se em solucionar definitivamente o problema da população quanto ao tráfego de veículos na BR-060, que corta o município. “Nós viemos até Sidrolândia para verificar o problema que tem trazido vários transtornos à população. Logicamente que uma rodovia cortando um perímetro urbano sempre passa a ser um conflito entre o trânsito local e que passa pela rodovia. Acho que a solução será a instalação de um semáforo, fiz aqui meu compromisso que o Detran vai disponibilizar os projetos de engenharia. Quando finalizados vamos com o orçamento discutir com prefeitura e Governo do Estado, para ver o que é possível dentro de uma parceria para solucionar definitivamente o problema”, assegurou.

Na sexta-feira (29.9) a prefeitura de Sidrolândia e a Câmara de Vereadores irão realizar uma audiência pública para debater o trânsito no município. A audiência será pautada no aumento da frota e, consequentemente, na quantidade de acidentes envolvendo ciclistas e motociclistas.

“Nós queremos uma solução para diminuir os índices de acidentes, organizar melhor o nosso trânsito. Precisamos olhar com carinho para as saídas de escolas, para os pontos críticos da nossa cidade”, afirmou Marcelo Ascoli, prefeito de Sidrolândia. A audiência pública acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores, às 17h30, e é aberta à comunidade.

Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Claudenir Atanasio

Veja Também

Comentários