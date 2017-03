Detran apreende veículo com multa no valor de R$ 4,1 milhões em São Paulo

Em um intervalo de cinco meses, oito veículos com pendências milionárias foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP). O mais recente é uma Mercedes Benz Sprinter 1998 com mais de R$ 4,1 milhões em débitos. O recordista é um Fiat Ducato, ano 1997 e modelo 1998, com R$ 24.738.093,41.

São 1.965 multas municipais, a maioria referente a desrespeito ao rodízio e por deixar de transitar à direita. Os oito veículos apreendidos totalizam R$ 86 milhões em multas, taxas e impostos, com 13 mil multas. Todos eles foram apreendidos por falta de licenciamento anual.

O caso mais recente da Mercedes Benz Sprinter está registrado em São Paulo e pertence a uma empresa. No total, o carro tem R$ 4.148.375,95 de dívidas relativas a infrações de trânsito. São 921 multas municipais, a maioria por desrespeito ao período de rodízio de veículos.

Boa parte das multas foi aplicada porque a pessoa jurídica responsável pelo veículo não indicou o condutor que cometeu as infrações. Neste caso, se a empresa não indicar o condutor que dirigia no momento da autuação, o valor da multa será multiplicado pelo número de vezes que aquela mesma infração se repetiu nos últimos 12 meses. Ou seja, se o veículo foi multado por avanço de sinal vermelho dez vezes no último ano, será aplicada uma multa por não indicação de condutor no valor de R$ 2.934,70 - o valor original é R$ 293,47 - multiplicado por dez.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na rua General Jardim, no centro de São Paulo na última sexta-feira (17). O veículo foi parado por falta de licenciamento e encaminhado para o pátio Sacomã e deverá ser relacionado para leilão. O valor arrecadado será descontado do total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário.

Recordista

O carro recordista em débitos é um Fiat Ducato, ano 1997 e modelo 1998, registrado em Osasco (SP). O veículo soma dívidas de R$ 24.738.093,41 e 1.965 multas municipais, a maioria referente a desrespeito ao rodízio e por deixar de transitar à direita, como determina a legislação para veículos de carga. A apreensão ocorreu durante fiscalização na Avenida General Edgar Facó, na zona norte de São Paulo, em 17 de fevereiro deste ano.

