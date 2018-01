Detran amplia atendimento em agência do Shopping Bosque dos Ipês

A estimativa do Detran-MS é que sejam realizadas aproximadamente 1,3 mil emissões de CNH por mês - Divulgação

O atendimento da Agência do Detran no Fácil do Shopping Bosque dos Ipês foram ampliados. Agora também é possível realizar serviços relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e vistoria de veículos leves, além da da emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

A estimativa do Detran-MS é que sejam realizadas aproximadamente 1,3 mil emissões de CNH por mês. A expectativa é que também sejam vistoriados entre 10 a 12 veículos por dia. De acordo com a assessoria de imprensa do Shopping Bosque dos Ipês, cerca de 450 mil pessoas frequentam o local mensalmente.

Para realizar a vistoria de veículos leves, é necessário fazer agendamento através da Central de Atendimento do Detran-MS pelo telefone (67) 3368-0500. Provisoriamente, o pagamento deverá ser feito na lotérica ou nos correios. Para melhorar ainda mais o atendimento, o órgão está providenciando a instalação de um correspondente bancário em suas dependências.