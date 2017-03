Detran abre vagas para profissionais do Magistério

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta quinta-feira (9) no Diário Oficial do Estado, o edital n° 02, que dispõe da abertura das inscrições para Cadastro de Profissionais do Magistério, entre os dias 09 a 15 de março de 2017.

As vagas são para exercer a função do magistério nos cursos, programas, projetos, eventos, capacitações e treinamentos promovidos pelo Detran-MS.

Entre os requisitos apresentados no edital, estão: possuir, no mínimo, 21 anos de idade, ser habilitado, no mínimo, há dois anos, possuir credencial atualizada expedida na Divisão de Supervisão de Centro de Formação de Condutores para cursos e programas específicos.

Para atuar como instrutor/ministrante é necessário possuir escolaridade mínima de nível superior e curso de formação específico para o curso/disciplina a ser ministrado. Já para atuar como colaborador nos programas e ações de trânsito, o candidato deve possuir escolaridade mínima de ensino médio.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site do Detran-MS, no período de 09 a 15 de março. Além disso, o candidato deve encaminhar toda a documentação, digitalizada em formato pdf, para o e-mail: [email protected] , até 15 de março de 2017.

Para conferir o edital completo acesse as páginas 21 e 22 da edição nº 9.365 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Veja Também

Comentários