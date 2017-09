Detran abre inscrições de eventos esportivos da Semana Nacional de Trânsito

Com a finalidade de conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando as ações do cotidiano e visando a participação de todos para a preservação de vidas, a Semana Nacional de Trânsito de 2017, segue a temática proposta pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”.

Buscando agregar o maior número de pessoas envolvidas e impactadas pelo tema, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) ampliou o número de eventos esportivos durante o mês de setembro em Mato Grosso do Sul. Ao todo sete cidades irão realizar corrida de rua e pedalada, com um total vagas para 3900 participantes.

“Trabalhamos a educação no trânsito durante todo o ano, mas durante o mês de setembro, na Semana Nacional de Trânsito, nossas ações se intensificam. E encontramos nos eventos esportivos uma forma de incentivar o cidadão a refletir sobre as atitudes dele e as consequências que elas podem ter no trânsito”, ressalta o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro,

As corridas terão percurso de 5 e 10km, já as pedaladas entre 7km e 10km (dependendo da cidade). Os percursos serão predominantemente nas avenidas principais de cada município.

As inscrições para a Corrida de Ponta Porã foram abertas no dia 25 de agosto e podem ser realizadas gratuitamente no site e Facebook do Detran-MS. São 500 vagas para a corrida, que será disputada em duas distâncias distintas, de 5km e 10km. O ponto de largada e chegada será o Parque dos Ervais.

Já no dia 28 de agosto foram abertas as inscrições para a corrida de Três Lagoas estão abertas. O evento será no dia 17 de setembro e o percurso será de 5Km e 10Km. O início da prova será às 8h, no Centro Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez (Lagoa Maior).

A novidade nesse ano é a forma de inscrição que será realizada através do aplicativo Kmais Clube de Vantagens, disponível para Android e iOS.

Veja Também

Comentários