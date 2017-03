Detran abre hoje mais uma edição do programa Vencendo o Medo de Dirigir

O Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito) promove a partir de hoje (6), mais uma edição do programa “Vencendo o medo de dirigir”. A aula inaugural será na sede do departamento, localizado no km 10 da rodovia MS-080, saída para Rochedo. Neste primeiro semestre, serão duas turmas com 200 participantes.

A metodologia inclui dinâmicas de grupo para detectar os tipos de fobias, reuniões, psicoterapia, prática veicular e aula vivencial no contexto trânsito.

Após receberem informações teóricas, os participantes do programa realizam percursos com seus próprios carros. O programa é realizado em parceria com a Clínica Escola de Psicologia da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3368-0237.

