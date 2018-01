Detran abre 50 vagas para Curso de Formação de Instrutores de Trânsito

Estão disponíveis 50 vagas - Arquivo

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a abertura das inscrições para o Curso de Formação de Instrutor de Trânsito no município de Campo Grande.

O curso tem como objetivo formar profissionais para atuarem nos Centros de Formação de Condutores (CFC) como instrutores de candidatos à habilitação, adição e mudança de categoria de acordo com as normas reguladoras vigentes.

Estão disponíveis 50 vagas para o curso presencial de 205 horas/aula, sendo 29 exclusivas para servidores do Detran-MS e 21 para o público em geral. As inscrições podem ser feitas no site do Detran-MS, no endereço eletrônico, no período de 13 de dezembro de 2017 a 28 de janeiro de 2018.

Os requisitos para ingresso no curso são: possuir, no mínimo, 21 anos de idade; ser habilitado, no mínimo, há dois anos; ter escolaridade mínima comprovada de Ensino Médio (completo) e ter aprovação em avaliação psicológica para fins pedagógicos.

Já para o exercício das atividades de Instrutor de Trânsito são exigências: possuir, no mínimo, 21 anos de idade; possuir curso de Ensino Médio completo; possuir, no mínimo, um ano na categoria “D”; não ter sofrido penalidade de cassação de CNH; não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias e possuir curso de capacitação específica para a atividade e curso de direção defensiva e primeiros socorros.

Nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2018, as matrículas serão realizadas mediante apresentação de originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência, CNH, uma foto 3×4 atual, certificado de conclusão de escolaridade de ensino médio, laudo de avaliação psicológica para fins pedagógicos, com resultado “apto”, além da guia de inscrição devidamente paga.

As aulas acontecerão no período de 19 de fevereiro a 28 de março de 2018, de segunda a sexta, no bloco 19 do Detran-MS, que está localizado na MS-080, km 10 – saída para Rochedo. O curso será composto pelas seguintes disciplinas:

Fundamentos da Educação

Didática

Língua Portuguesa

Legislação de Trânsito

Direção Defensiva

Noções de Primeiros Socorros e Medicina do Tráfego

Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social no Trânsito

Psicologia Aplicada à Segurança no Trânsito

Noções sobre o Funcionamento do Veículo de 2 e 4 Rodas/Mecânica Básica

Prática de Direção Veicular em Veículos de 02 e 04 Rodas

Noções Básicas da Utilização do Simulador e da Biometria

Prática de Ensino Supervisionado

Após a conclusão e aprovação em todas as disciplinas, inclusive de Prática de Estágio Supervisionado, o aluno será submetido a uma avaliação teórico-técnica específica, onde deverá ministrar uma aula diante dos técnicos do Detran-MS.

Para conferir o edital completo basta acessar as páginas 18 e 19 da edição nº 9.552 do Diário Oficial.