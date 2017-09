Detentos de Paranaíba recebem qualificação profissional na área de construção civil

Paranaíba (MS) – Internos do Estabelecimento Penal de Paranaíba (EPPar) estão sendo capacitados no curso de “Pedreiro de Alvenaria”, oferecido por meio da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Três Lagoas.

A iniciativa integra o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão de Educação. O objetivo das aulas é ensinar os aspectos de elevação de alvenarias para vedações verticais e horizontais; as normas de segurança; e a execução dos trabalhos com qualidade e responsabilidade.

Atualmente, 11 custodiados estão participando do curso, que terá carga horária total de 200 horas. Em agosto, iniciaram as aulas práticas e a previsão é que seja concluído no final deste mês. Além do aprendizado, todos os participantes ainda recebem uma bolsa no valor de R$ 400,00 e a remição da pena, conforme estabelecido na Lei de Execução Penal.

Conquistar a liberdade com uma nova profissão aumenta a motivação e a esperança do interno Marcelo Francisco de Oliveira Alves. “Me qualificar dentro do presídio me ajuda a transformar o tempo ocioso em algo produtivo, me sinto como se eu estivesse em uma obra de verdade, trabalhando e sendo remunerado”, declarou o reeducando.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, possibilitar qualificação profissional a internos proporciona benefícios tanto a sociedade quanto ao sistema prisional como um todo. “É necessário dar condições para que os reeducandos possam ser inseridos no mercado de trabalho e, de forma digna, garantirem o seu sustento e de sua família, o que ajuda a evitar a reincidência criminal”, ressalta.

Outra prioridade da Agepen, enfatiza o dirigente, é oferecer a qualificação profissional em áreas que tenham uma grande demanda de mão de obra, como é o caso da construção civil, dando mais oportunidade de emprego aos internos.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Keila Oliveira