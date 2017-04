Detentos aprendem profissão de eletricista predial na Penitenciária de Dourados

Campo Grande (MS) – Mais do que uma ocupação produtiva, o curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão representa uma oportunidade de recomeçar para os 20 internos que participam da qualificação na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). A capacitação acontece em parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e integra o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Com 160 horas/aula, o curso oferece conhecimento teórico e prático para a execução de serviços elétricos e manutenção de instalações, de acordo com as normas técnicas e de segurança, ensinando a selecionar, manusear, instalar e operar equipamentos, componentes e instrumentos, com uso de ferramentas apropriadas à execução das atividades.

A qualificação é coordenada pela Divisão de Educação da Agepen e acompanhada de perto pela agente penitenciária Josikelli Andrade, psicóloga da unidade prisional. “A capacitação proporciona um caminho para construírem uma nova forma de liberdade por meio da profissionalização”, destaca a coordenadora. Segundo ela, o Pronatec também oferece ao aluno uma bolsa-formação no valor de R$ 2,00 a hora/aula.

Para o reeducando Vladimir Ribeiro de Sá, um dos participantes, é satisfatório aprender uma profissão, principalmente com a qualidade de uma instituição conceituada como o Senai. “É uma nova janela de aprendizado que se abre para conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, afirma.

Proporcionar ocupação produtiva aos detentos traz mais tranquilidade à rotina do presídio, pois os custodiados que trabalham, estudam ou participam de cursos são mais disciplinados. É o que garante o diretor-adjunto da PED, Rangel Schveiger. Outro fator importante é que a qualificação traz reflexos positivos para a autoestima dos reeducandos. “Eles se sentem mais valorizados e capazes de competirem no mercado de trabalho, o que contribui significativamente com a ressocialização”, ressalta.

De acordo com o diretor presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a instituição tem buscado parcerias no sentido de oferecer cursos de qualificação profissional nos presídios, o que auxilia a inserção dos reeducandos no mercado profissional, diminuindo, com isso, as possibilidades de reincidência no crime. “A sociedade toda ganha, pois reduz o ciclo da violência”, finaliza.

Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Fotos: Divulgação

