Detento recapturado passa mal e morre com suspeita de H1N1

Um detento de 29 anos morreu na madrugada deste domingo (5) com suspeita de H1N1, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Moreninha. Segundo a polícia, ele foi recapturado havia 15 dias e passou mal no sábado (4).

Conforme o registro policial, a vítima apresentou febre alta, dor abdominal e insuficiência respiratória. Primeiramente ele foi encaminhado para UPA do bairro Tiradentes, mas logo em seguida, foi encaminhado para o UPA Moreninha, onde deu entrada às 2h (de MS) e morreu meia hora depois.

O detento cumpria pena no regime fechado na Penitenciária Penal. O caso foi registrado como morte natural na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga. Se confirmada a causa da morte por gripe A, será a primeira do ano.

