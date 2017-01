Detento é morto em tentativa de fuga de um presídio no Ceará

Um detento da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III), localizada em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi morto a tiros durante tentativa de fuga na madrugada de hoje (19).

Segundo a Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus), havia um grupo armado do lado de fora da unidade pronto para dar cobertura aos fugitivos. Policiais que faziam a segurança externa do local perceberam a movimentação e houve troca de tiros.

Um policial ficou ferido e um detento morreu. O policial foi encaminhado ao hospital e, de acordo com a Sejus, passa bem.

Já o detendo João Cleiton Carneiro de Oliveira, de 26 anos, morreu durante a troca de tiros. Ele respondia por homicídio, roubo e porte de arma. Segundo a Sejus, ninguém conseguiu fugir da CPPL III.

