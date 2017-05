Detento é encontrado morto dentro do Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande

Um detento de 32 anos foi encontrado morto no Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande, nesta sexta-feira (5). Um dos agentes penitenciários encontrou o corpo dentro de cela.

De acordo com o relato da testemunha à polícia, os detentos tinham sido recolhidos do banho de sol. Os agentes estavam fazendo o fechamento das celas quando um dos funcionários encontrou o corpo, na ala B do local. O homem estava pendurado pelo pescoço por uma corda amarrada no teto.

Ainda segundo o funcionário do presídio, os detentos da mesma ala se reuniram na quadra minutos antes do corpo ser encontrado. Eles gritaram ordens de uma organização criminosa que atua dentro dos presídios.

A vítima foi identificada. A polícia está investigando o caso, que foi registrado na 3º Delegacia de Polícia de Campo Grande como morte a esclarecer.

