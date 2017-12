Detentas disputam Torneio Estadual de Xadrez na Capital neste final de semana

Corumbá (MS) – Três internas do Estabelecimento Penal Feminino Carlos Alberto Jonas Giordano, em Corumbá, vão disputar o título do Torneio Estadual Feminino de Xadrez, que acontece neste fim de semana em Campo Grande, na Academia de Xadrez e Robótica, localizada na rua Paraíba, 836, Jardim dos Estados.

Realizado pela Federação Sul-mato-grossense de Xadrez (Fesmax), neste sábado e domingo (16 e 17.12), o campeonato será no sistema Suíço, com até cinco rodadas, dependendo do número de participantes, já que o torneio é aberto.

As atletas fazem parte do projeto Xadrez que Liberta, realizado no presídio de Corumbá por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Poder Judiciário, Conselho da Comunidade e Clube de Xadrez Pantanal. As vagas no estadual foram conquistadas após competição realizada dentro da unidade prisional. Esta será a segunda vez que reeducandas de Corumbá participam da disputa.

De acordo com a diretora do presídio, Anelize Lázaro de Lima, as aulas do projeto acontecem em forma de oficinas e contam com a participação de 12 internas, que têm direito à remição de um dia na pena a cada 12 de instrução, conforme critérios estabelecidos pelo juiz da Execução Penal da comarca, André Luiz Monteiro, idealizador da iniciativa, e pela Fesmax.

Para a dirigente, a atividade tem se mostrado muito efetiva, pois contribui para combater a ociosidade, deixando as detentas mais pacientes e disciplinadas. “No cárcere o nível de ansiedade é muito alto, seja por estarem aguardando a condenação, seja pela situação de aprisionamento em si, e o xadrez acalma e ainda ajuda no desenvolvimento mental, psicológico e intelectual”, afirma.

A reeducanda Ariane de Oliveira, de 27 anos, é uma das três que participarão do torneio na Capital. Competitiva, ela garante que está preparada para conquistar um lugar no pódio. “Se entramos em uma competição é para ganhar. Mas entendo que só de participar com a vaga conquistada, já faz a gente acreditar que é capaz”, destaca.

Ariane garante que o esporte tem auxiliado bastante na vida intramuros da prisão. “Com o xadrez, sinto que é possível me tornar uma pessoa mais centrada e equilibrada”, afirma, reforçando que pretende continuar a praticar depois que conquistar a liberdade.

Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Lenardo Cabral