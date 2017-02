Destruição de bomba da 2ª Guerra retira 75 mil pessoas de suas casas na Grécia

As autoridades da cidade de Salonia, do norte da Grécia, retiraram cerca de 75 mil pessoas neste domingo para que especialistas do Exército destruíssem uma bomba que não explodiu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi encontrada em um posto de gasolina e tinha 227 kg.

A retirada das pessoas começou por volta das 7h do horário local. A polícia passou de casa em casa, tocando campainhas e batendo nas portas para lembrar as pessoas - que vivem num raio de 2 km, principalmente no subúrbio de Kordelio -, que elas precisavam deixar as suas casas.

Os especialistas em descarte de bombas desativaram a bomba em apenas 30 minutos, informou o governador da Macedônia Central, Apostolos Tzizikostas. A bomba agora será levada para um campo de tiro do exército.

"A primeira fase de destruição da bomba foi um sucesso total", disse Tzizikostas. "No entanto, os moradores ainda não estão autorizados a voltarem para suas casas, porque a remoção e o transporte são perigosos", acrescentou.

Muitas pessoas deixaram a área em seus carros, mas algumas foram transportadas para escolas e

ginásios em outras partes da cidade.

A principal estação de ônibus da cidade foi fechada, os trens na área foram interrompidos e

as igrejas cancelaram seus cultos dominicais. A cidade também reservou um hotel de 175 quartos

onde as pessoas com mobilidade limitada e seus acompanhantes se hospedassem.

Entre as pessoas que foram retiradas, estavam 450 refugiados alojados numa antiga fábrica. Fonte: Associated Press

