Desmoronamento deixa 12 feridos na zona leste de São Paulo

Durante a chuva da tarde de hoje (1º) na capital paulista, um muro desmoronou na rua Menininha Lobo, no bairro Vila Carmosina, zona leste da cidade, por volta de 17h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a queda se deu por causa da força da água da chuva. Toda a capital paulista estava em estado de atenção para alagamentos desde as 16h10 de hoje, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada a forte).

Áreas de instabilidade formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade vinda do interior do estado causaram as chuvas na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE indicavam precipitação forte com potencial para queda de granizo nas zonas sudeste e leste.



