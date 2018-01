MS-338 receberá desvio da Agesul devido ao deslizamento

Os trabalhos devem iniciar assim que as chuvas amenizarem na região - Foto: Edemir Rodrigues

O rompimento de uma galeria de drenagem a 21,5 quilômetros do município de Santa Rita do Pardo, na rodovia MS-338, entre Santa Rita e Bataguassu, interditou parcialmente a rodovia naquele trecho. De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), órgão gestor das vias estaduais em Mato Grosso do Sul, a rodovia segue parcialmente liberada em meia pista apenas para veículos leves e caminhões sem carga e está sendo monitorada pela Agesul.

Ainda segundo a Agência, a empresa que até então realiza um serviço de recuperação da rodovia, a Paviservice, já foi mobilizada para realizar um desvio ao lado da pista e assim liberar o trecho para o fluxo de caminhões com carga. Os trabalhos devem iniciar assim que as chuvas amenizarem na região.