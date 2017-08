Deslizamento de terra provoca interdição de casas na Bela Vista, no centro de SP

Um deslizamento de terra causado pela chuva provocou a interdição de quatro casas na Rua Almirante Marques de Leão, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, no início da noite deste domingo, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um barranco desmoronou e derrubou um muro de arrimo. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil Municipal isolou os terrenos e bloqueou parcialmente a rua. Moradores da área interditada foram para casas de familiares ou amigos. Equipes trabalham no local na manhã desta segunda-feira, 22, para avaliar o risco de desabamento das construções. O muro de sustentação começou a ser reconstruído. Até às 9h30, ainda não havia resultado das análises sobre a segurança no local e as famílias permaneciam fora das casas.

A ocorrência foi a mais grave causada pela chuva dos últimos dias em São Paulo, segundo a Defesa Civil. A segunda-feira dia começou com mais acidentes de trânsito e movimento maior do que o normal nas rodovias de acesso à capital, mas não houve registro de feridos graves.

Veja Também

Comentários