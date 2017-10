Deslizamento de terra em mina da Colômbia deixa 6 mortos e 11 feridos

Um deslizamento de terra que cobriu uma mina irregular no município de Tadó, em Chocó, no nordeste da Colômbia, deixou seis mortos e 11 feridos, disseram hoje (7) autoridades locais. As informações são da agência de notícias espanhola EFE.

O diretor da Cruz Vermelha de Chocó, Walter Valoyes, relatou que "uma avalanche veio abaixo e soterrou essas pessoas". Entre os mortos, há quatro mulheres e dois homens.

Os mortos e feridos foram retirados do local por moradores vizinhos ao local e outros mineradores.

Valoyes detalhou que em Tadó não existem as condições necessárias para realizar as necrópsias, por isso os corpos das vítimas serão levados a Quibdó, a capital de Chocó.

As autoridades confirmaram que os seis mortos eram mineradores ilegais que trabalhavam em uma jazida ao ar livre da qual não tinham conhecimento.

