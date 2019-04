Deslizamento de terra deixa 15 mortos na Colômbia

Ao menos 15 pessoas morreram e cinco ficaram feridas em consequência de um deslizamento de terra em Rosas, município localizado no sudoeste da Colômbia neste domingo, dia 21. A Unidade Nacional para Gestão de Risco de Desastres afirma que o deslizamento, causado por fortes chuvas, atingiu ao menos oito casas e bloqueou uma parte da estrada Panamericana. O presidente Iván Duque publicou um tuíte para expressar "solidariedade com as famílias das vítimas." Fonte: Associated Press.