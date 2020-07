Desleixo e falta de responsabilidade da administração de Rio Verde é alvo de mais denúncias

A ponte continua trazendo transtornos para a população - (Foto: Imagens de leitores)

O desleixo e a falta de responsabilidade da administração municipal com as pontes em Rio Verde, a 170 km de Campo Grande, continuam revoltando a população da cidade. Segundo denúncias de ouvintes da radio Serra FM, seriam pelo menos 50 pontes em estado deplorável e completo abandono, sendo uma das mais emblemáticas a Ponte Nova sobre o Rio Coxim.

A ponte com extensão de 42 metros tem mais de 30 anos e está interditada porque a estrutura e sua proteção estão danificadas podendo cair a qualquer momento. O vão central da ponte está com as vigas longarinas comprometidas e com cabos de aço improvisando um reforço para dar maior segurança. Várias placas de madeira e os vigamentos estão desgastados pelo tempo e os caixões de aterro precisam de reforma. O custo estimado é de R$ 212 mil.

De acordo com o empreiteiro Moisés Moreira Custódio, conhecido como Moisés da Ponte, desde quando chegou ao município em 1982 ele escuta falar dos problemas desta ponte.

“Ela foi finalizada em 1980 pelo prefeito Nairton de Lima. Tem um total de 78 metros de extensão sobre os rios Coxim e Jauru e é feita em forma de arco e viga armada. Ela é de extrema importância para escoamento de gado e produtos. Liga as fazendas Tombo, Pontal, do Japonês, do seu Job Ferreira e outras. A última reforma foi feita em julho de 2010”, conta o empresário.

Ele reclama da demora na recuperação da ponte. “Dizem que a ponte será feita em concreto e o Governo vem lançar a obra, mas a recuperação precisa ser imediata. Temos outras pontes em situação deplorável como a do Garimpinho que rodou numa enchente e dá acesso a fazenda Morro Azul. A Ponte Nova sobre o Rio Coxim causa grande transtorno porque os produtores não podem tirar o gado para leilão. Lá tem uma serra muito alta, ou seja não consegue subir. Além de ser passagem para Coxim e São Gabriel do Oeste. A obra está abandonada há 30 anos”, esclarece.

Outro lado - A prefeitura de Rio Verde aguarda para as próximas semanas, o lançamento da obra da ponte do Rio Novo, que está bastante desgastada e será trocada por uma de concreto. De acordo com informações da vereadora Lidiane Farias que recentemente esteve falando ao programa Giro Estadual de Notícias, no início de junho houve um encontro com o prefeito Mário Kruger, com o coordenador Político do Governo Jorge Luiz, onde houve um acordo de realizar visitas aos gabinetes em busca de melhorias para os municípios. "Estivemos em audiência com o vice-governador e Secretário Estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, onde recebemos uma ótima notícia sobre a Ponte do Rio Novo. O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, prontamente nos atendeu para construção da ponte que já tem mais de 30 anos e é de extrema importância para escoamento da safra a região", salientou a vereadora Lidiane Farias que acompanhou a visita.

O prefeito foi procurado pela reportagem mas até o final da publicação não deu retorno sobre o tema.