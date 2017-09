Desfile na Esplandada terá esquadrilha da fumaça e mais de 4 mil participantes

A tradicional comemoração do 7 de Setembro em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, começa às 9h e quem for ao evento poderá conferir o desfile de militares, estudantes, viaturas e aeronaves, além de assistir a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Neste ano, o tema do evento é Viva sua Independência. O desfile contará com cerca de 4,2 mil participantes entre civis e militares.

A tocha do Fogo Simbólico será conduzida pelo medalhista olímpico do atletismo, Vicente Lenílson. Na primeira parte do desfile passarão pela Esplanada estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. Em seguida começa o desfile cívico-militar com integrantes das Forças Armadas e outras instituições militares em desfile a pé e motorizados. O desfile terá cerca de uma hora e quarenta minutos de duração.

Um dos pontos altos será a passagem da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília com 47 militares se equilibrando em uma moto. O evento vai terminar com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça que, durante 25 minutos, fará acrobacias aéreas.

O presidente Michel Temer assiste ao desfile acompanhado de ministros. A previsão é que ele chegue ao local em carro fechado.

Alterações no trânsito

O motorista que for à Esplanada deve ficar atento às mudanças no trânsito. As vias S1 na altura da Catedral e N1 na altura do acesso pela L4 norte estão fechadas e serão liberadas no início da tarde. As Via S2 e N2 serão utilizadas como rotas alternativas e locais de acesso aos estacionamentos dos anexos dos ministérios e do Supremo Tribunal Federal estarão abertos ao público em geral.

Uma opção para fugir do trânsito é usar o metrô que tem estação de desembarque na rodoviária, próximo ao local desfile. O metrô funcionará das 6h às 19h. As linhas de ônibus poderão ser reforçadas se houver demanda.

Meteorologia

A manhã do dia 7 de Setembro será de sol no Distrito Federal com temperatura máxima prevista de 29°C, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com o período de seca na capital no ápice, a umidade varia entre 70% e 20%. Com isso, o esperado é que Brasília esteja em estado de atenção (umidade entre 30% e 21%) ou de alerta (entre 20% e 12%) ao longo do Desfile da Independência.

A Defesa Civil recomenda que o público beba água, se proteja do sol com chapéus e bonés e use protetor solar.

Saúde e distribuição de água

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal mobilizou 58 militares, 22 viaturas e contará com um posto de comando na Esplanada para atendimentos de urgência.

Postos de distribuição de água estão espalhados pelo gramado da Esplanada e próximos aos ministérios das 7h às 11h. No total, serão oferecidos ao público 21 mil litros de água potável pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

Os banheiros químicos estão colocados nos trechos das arquibancadas e ao longo do gramado da Esplanada, assim como dez postos de saúde.

Segurança

A Polícia Militar do DF fará uma operação de monitoramento na área da Esplanada com mais de 800 policiais.

Por questões de segurança, não será permitido ao público levar bandeiras de grande porte - com mastros, placas e cartazes. A organização do evento distribuirá 15 mil bandeirinhas aos ocupantes das arquibancadas.

Também estão vetados pipas, balões infláveis e quaisquer brinquedos flutuantes que possam colocar em risco a participação das aeronaves da Esquadrilha da Fumaça.

