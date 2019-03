Desfile do Galo da Madrugada este ano homenageia as mulheres

O Galo da Madrugada já desfila pelas ruas do centro do Recife. O tradicional local de concentração do bloco, considerado o maior do mundo, nas proximidades do Forte das Cinco Pontas, desde cedo reunia milhares de foliões. Este ano, o cortejo, que homenageia as mulheres com a música Frevo Mulher, de autoria paraibano Zé Ramalho, é cantada por Elba Ramalho, prima do músico.Também participam do desfile 28 outras atrações, incluindo dois grupos da Frevioca, espécie de trio elétrico que, há exatos 40 anos, anima os foliões com canções de frevo-canção, frevo de bloco ou frevo de rua.

Neste carnaval, um dos grupos de frevioca circulará pelas da capital pernambucana com bonecos gigantes, representando o escritor Ariano Suassuna e o cantor e compositor do movimento Manguebeat Chico Science e outro com bonecos que referenciam J. Michilles, um dos principais expoentes do frevo-canção em Pernambuco, e Alceu Valença, músico que se apresentará na terça-feira (5), às 22h, no Recife.

O trajeto dos trios elétricos do Galo da Madrugada, que começa em frente ao Forte das Cinco Pontas, segue em direção à Rua Imperial, Praça Sérgio Loreto (sede do Galo), e passando também pelas avenidas Dantas Barreto e Guararapes, finalizando o percurso às 18h30, na Rua do Sol.

Na parte da noite, a festa na capital pernambucana, que tem como mote este ano: Carnaval de Olinda 2019: A Fantasia é Você, terá shows de Lula Queiroga, Marcelo Jeneci, Pedro Luís, Roberta Sá, Fafá de Belém e as bandas Som da Terra e Paralamas do Sucesso. A programação completa pode ser consultada no site da Secretaria de Cultura.

Proteção à mulher

Durante o cortejo do Galo da Madrugada, o Trio da SecMulher apresentará a campanha “Ela Brinca como Quer”, que tem por objetivo disseminar a mensagem de que as mulheres devem poder curtir o carnaval sem nenhum tipo de importunação sexual ou assédio.

Além da distribuição de material impresso, a campanha contempla um clipe do Frevo Empoderado, de autoria de Nena Queiroga, cantado por Michele Melo. Segundo a Secretaria de Cultura do estado, 600 multiplicadoras também estarão nas ruas de 60 municípios realizando ações preventivas em consonância com a leis de proteção à mulher - Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015) e Lei da Importunação Sexual (Lei nº 13.718/2018).

Esse é o primeiro carnaval em que a importunação sexual é considerada crime. Com a nova tipificação, aquele que praticá-la fica sujeito a uma pena que pode chegar a cinco anos de prisão.

A pasta disponibilizou à população uma lista das unidades policiais especializadas que estarão de plantão durante o carnaval. Os serviços de proteção da Secretaria da Mulher também funcionando durante 24 horas. Além disso denúncias também poderão ser registradas através da Ouvidoria da Mulher (0800 281 8187), que recebe ligações de telefone fixo e celular, e da Central de Abrigamento ((81) 99488-3624).