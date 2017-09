Desfile do Dia da Independência reúne 30 mil pessoas em São Paulo

O público lotou as arquibancadas do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, para assistir ao desfile do Dia da Independência na manhã de hoje (7). O espaço tem capacidade para 30 mil pessoas.

O evento começou às 9h30 com uma Bandeira Nacional feita por flores reais. O desfile teve a participação de 8 mil pessoas. As Forças Armadas levaram para a cerimônia um total de 2,7 mil homens e mulheres, enquanto as forças de segurança pública (polícias Militar e Civil, Guarda Civil Metropolitana e outros) trouxeram 915 componentes.

A ala dos policiais militares deficientes físicos, que passaram pela avenida em cadeiras de rodas, foi aplaudida com entusiamos pelo público.

Na arquibancada em frente ao palanque das autoridades, um grupo levou faixas para pedir intervenção militar no Brasil. Os manifestantes aproveitavam os momentos de pausa das bandas que compõe a comemoração para gritar palavras de ordem pela instalação de uma nova ditadura no país.

O desfile é acompanhado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e prefeito da capital, João Doria.

