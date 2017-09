Desfile de 7 de Setembro reúne 10 mil pessoas em Manaus

Manaus Governador em exercício do Amazonas, David Almeida, passa tropas em revista no desfile de 7 de Setembro / Bianca Paiva/Agência Brasil

O desfile militar de 7 de setembro reuniu cerca de 10 mil pessoas em Manaus debaixo de sol forte. A cerimônia começou por volta de 8h30 da manhã no Centro de Convenções–Sambódromo e durou duas horas sob a coordenação do Comando Militar da Amazônia (CMA) e teve a participação de mais de 5 mil militares das Forças Armadas, o maior efetivo dos últimos 10 anos. Só de homens do Exército foram 2.450.

O evento contou, inclusive, com cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, do Rio de Janeiro. O governador interino do Amazonas, David Almeida, assistiu ao desfile e agradeceu a presença da população e dos militares.

“A população veio, participou, prestigiou mesmo com esse sol escaldante e ficou até o fim do desfile. Meus parabéns à Marinha, à Aeronáutica e ao Exército, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e às nações amigas, à Marinha do Peru e da Colômbia, que estiveram aqui presentes. Eu acredito que a população saiu daqui feliz com a apresentação que pode contemplar”, disse Almeida.

Para o manauara Bruno Costa, foi a união e a presença de militares de outros países que chamaram a atenção no desfile. “Eu achei muito importante a união das nações: Peru, Colômbia e Brasil. A gente viu todas as tropas reunidas. Uma parte muito tocante foi a participação dos haitianos nesse 7 de Setembro”, contou.

O estudante Rafael Pereira Bezerra, de 16 anos, estuda em colégio militar e participou do desfile pela primeira vez. “Representa uma honra pra mim porque tenho o sonho de servir à pátria. Quero servir pela Aeronáutica. Poder desfilar com os pelotões das Forças Armadas e da Polícia foi muito bom”, destacou.

O administrador Vanderlúcio Souza foi ao evento para prestigiar a esposa e o filho que participaram do desfile. Ele diz que a data sempre o emociona.

“Sou patriota ao extremo. Todo ano, prestigio o desfile. Este ano não foi diferente, com uma pitada especial porque minha esposa e meu filho, que são escoteiros, participaram do desfile. Foi muito emocionante e eu admiro muito o evento", ressaltou.

O encerramento da programação da Semana da Pátria ocorreu às 17h (18h em Brasília) no Sambódromo, com a solenidade do “Abafamento do Fogo Simbólico”, que foi aceso em 1º de setembro marcando o início das comemorações na capital amazonense.

Veja Também

Comentários