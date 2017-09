Desfile de 7 de Setembro atrai público para o centro do Rio

Os preparativos para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro já ocupam na manhã de hoje (7) a Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. A via é o local em que a capital fluminense tradicionalmente comemora a Independência do Brasil.

Neste ano, participam do desfile 3 mil militares, 500 civis e 500 estudantes de escolas municipais e militares. A parada conta com a presença das Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e entidades da sociedade civil, como a Cruz Vermelha. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira devem desfilar em um carro, e guardas municipais também participam hoje do desfile.

O público se concentra para acompanhar a parada em arquibancadas montadas junto à Praça da República e também ao redor da área cercada com grades para a passagem dos civis e militares. Em meio a plateia, grupos pedem intervenção militar e retorno da monarquia com faixas e bandeiras.

As interdições no tráfego começaram às 4h da manhã para permitir a realização do evento. As quatro pistas da Avenida Presidente Vargas foram bloqueadas ao menos da Avenida Rio Branco à Rua de Santana. Ruas transversais como as Avenidas Passos, Rio Branco e a Rua Uruguaiana também têm trechos fechados, e 76 agentes de trânsito e guardas municipais trabalham na orientação dos motoristas na região.

A abertura do desfile será marcada pelo acendimento da pira com o Fogo Simbólico da Pátria. Em seguida, o Coral do Forte de Copacabana cantará o Hino da Independência e uma Salva de Artilharia dará início ao desfile, que terá duração estimada de duas horas.

Além dos efetivos, participam carros de combate, viaturas e tropas a cavalo. Aeronaves militares também fazem parte da programação com um desfile aéreo.

