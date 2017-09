Desfile de 7 de Setembro atrai 20 mil pessoas à Esplanada dos Ministérios

O desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contou com a presença de cerca de 20 mil pessoas, segundo cálculos da Polícia Militar e do Exército Brasileiro. O público assistiu a quase três horas de desfile militar, encerrado com as acrobacias famosas da Esquadrilha da Fumaça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, não houve registro de ocorrências.

Para a estudante Yasnaia Almeida, 10 anos, além da apresentação da Esquadrilha da Fumaça, também foram “impressionantes” os voos rasantes de aviões da Força Aérea Brasileira.

A funcionária pública Juliana Sanchez, de 41 anos, levou os filhos para ver o desfile. “A Esquadrilha da Fumaça é um espetáculo à parte, mas gostei muito da cavalaria também. Ver as crianças desfilando também é muito bonito. Acho que esse é o momento que tem para conhecer que são os guardiões do país”, disse.

Para Juliana, é importante ensinar o patriotismo aos filhos, mesmo em meio à crise “Dá pra ser patriota, independentemente das vontades políticas e pensar no interesse e no bem-estar do país. Eu acredito no meu país”, afirmou.

A aposentada Raimunda Silva Nascimento, 73 anos, do Maranhão, aproveitou a visita a Brasília para assistir ao desfile, acompanhada da filha, da neta e do genro. “Foi tudo muito bonito”, disse, destacando a cavalaria.

A pirâmide humana, com 30 militares do Exército sobre uma moto a 20 quilômetros por hora também chamou a atenção do público.

Também participaram do desfile estudantes de escolas públicas do Distrito Federal, além do tradicional desfile cívico-militar com integrantes das Forças Armadas e de outras instituições militares.

Neste ano, o tema do evento foi Viva Sua Independência. O desfile contou com cerca de 4,2 mil participantes entre civis e militares. A tocha do fogo simbólico foi conduzida pelo medalhista olímpico do atletismo Vicente Lenílson.

O presidente Michel Temer assistiu ao desfile acompanhado de ministros, da mulher, Marcela Temer, do filho Michel, e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Temer chegou ao local em carro fechado, abrindo mão do desfile em Rolls Royce.

