Desfile das Campeãs será nesta sexta-feira em São Paulo

O desfile das escolas de samba vencedoras do Carnaval 2019 de São Paulo será realizada nesta sexta-feira (8) partir das 21h. Os ingressos para assistir ao espetáculo no Sambódromo do Anhembi, zona norte da capital paulista, estão à venda por valores de R$70 a R$1.210.

Cruzarão a passarela do samba as escolas Estrela do Terceiro Milênio (campeã do grupo de acesso 2), Barroca Zona Sul e Pérola Negra (vencedoras do grupo de acesso), além das cinco melhores colocadas no grupo especial: Império de Casa Verde, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Dragões da Real e Mancha Verde.

A grande campeã deste ano, Mancha Verde, comemora a sua primeira vitória no carnaval paulistano. A escola conquistou 270 pontos, nota máxima permitida. Toda essa perfeição poderá ser apreciada durante o desfile, que mostra novamente ao público o enredo “Óxala, salve a princesa! A saga de uma guerreira negra”.

Outro destaque do desfile é a escola vencedora do grupo de acesso, Pérola Negra, que superou quatro enchentes no barracão na Vila Madalena para ser coroada campeã. A escola leva para a avenida o enredo “Da Majestosa África, tu és negra mulher guerreira a verdadeira Pérola Negra”.

A venda de ingresso online encerrou na quarta-feira (6), mas os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria localizada no portão 1 do Anhembi, na avenida Olavo Fontoura, 1209. O horário de funcionamento é das 12h às 20h, de segunda a sexta, e das 10h às 18h, aos sábados e domingos.