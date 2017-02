Desfile da Grande Rio celebra Ivete Sangalo

A grande expectativa pelo desfile da Grande Rio, agremiação de Duque de Caxias (Baixada Fluminense) que homenageou a cantora baiana Ivete Sangalo, foi amainada pelo impacto do acidente com o último carro alegórico da Paraíso do Tuiti. O início, previsto para aproximadamente 23h15, atrasou cerca de 45 minutos. Ao saudar o público, o presidente da Grande Rio, Milton Perácio, lamentou o episódio.

A partir daí, todos os holofotes foram para Ivete, que desfilou duas vezes - primeiro na comissão de frente, com dançarinos, e depois no sexto e último carro alegórico, com a família. Com fantasias luxuosas e carros alegóricos muito bem acabados, a escola do carnavalesco Fábio Ricardo foi muito aplaudida, atravessou a avenida sem correria e se credenciou a pelo menos voltar para o desfile das campeãs, que reúne as seis melhores escolas - o grupo de elite reúne 12 agremiações. Escola mais jovem do Grupo Especial, com apenas 29 anos, a Grande Rio nunca conquistou um título - sagrou-se vice-campeã em 2006, 2007 e 2010.

A escola dividiu sua apresentação em seis setores: o primeiro fez menção à cidade natal de Ivete, depois passou a narrar a história da cantora, desde criança até o estrelato, passando pelo primeiro contato com a música, a mudança para Salvador e a fama mundial.

Famosa por sempre reunir celebridades - em sua maioria, artistas da TV Globo -, a Grande Rio não fez diferente neste ano: reuniu as atrizes Suzana Vieira, Tayla Ayala e Paloma Bernardi (esta, rainha da bateria), a apresentadora Luciana Gimenez e até Xuxa, que se exibiu no quarto carro alegórico, homenagem à axé music. A ex-rainha dos baixinhos, que também já inspirou um enredo - foi homenageada pela Caprichosos de Pilares em 2004 -, só não ganhou tantos aplausos quanto Ivete.

Ao longo do desfile, a cantora usou três modelos de roupas - na própria comissão de frente usou dois trajes, e depois usou um vestido branco para se exibir no último carro alegórico.

Veja Também

Comentários